  • BIST 105.523
  • Altın 156,344
  • Dolar 3,8641
  • Euro 4,5564
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

Hakan Atilla’nın İlk Sorgu Anı

»
Hakan Atilla’nın İlk Sorgu Anı
ABD’nin İran yaptırımlarını delme davasında New York’ta tutuklu yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın 27 Mart’ta FBI tarafından gözaltına alınır alınmaz yapılan sorgusunun görüntülerine Hürriyet ulaştı.

Hürriyet'in haberine göre, FBI ajanları Jennifer McReynolds ve Scott Giessler sorgunun başında kendilerini tanıtıp kimliklerini gösteriyor.

Küçük bir odada kendisine Reza Zarrab soruşturmasıyla ilgili tutuklandığı anlatılan Atilla, İngilizce başladığı konuşmasına Türkçe devam ederek, “Benim Reza ile hiçbir şahsi işlemim yok. Bankanın Reza’yla yapmış olduğu işlemler vardır.

Benim şahsımla ilgili bir konu değil. Benimle ilgili olsa Amerika’da ne işim var? Aptala mı benziyorum” diye tepki gösteriyor. FBI ajanları ise ellerinde Zarrab ile aralarında geçen konuşmaların dinleme kayıtları olduğunu söylüyor.

Attila sorgu sırasında bir noktada, “Elinizden geleni yapın. Ben hükümet görevlisiyim. Bu yüzden büyük ihtimalle bu davayı takip etmeyi isteyeceklerdir” diyor. Atilla ajanlarla diyaloğunda, “500 milyon dolarlık fon sağlama işimiz var. Bu her şeyi bozacak” da diyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Topbaş'ın Damadı İlk Kez Konuştu06 Aralık 2017 Çarşamba 13:09
  • CHP'li Vekilin Mal Varlığına El Koyuldu!06 Aralık 2017 Çarşamba 12:54
  • Gözler Bu Konuşmada!05 Aralık 2017 Salı 14:00
  • Zarrab Soruşturmasına 17 Gözaltı05 Aralık 2017 Salı 12:14
  • Erdoğan'dan Zarrab Yorumu05 Aralık 2017 Salı 12:06
  • Yarışma Diye Gittiler İltica Ettiler05 Aralık 2017 Salı 12:01
  • Muammer Güler Kaçtı İddiası!04 Aralık 2017 Pazartesi 15:33
  • Asıl Bomba Salı Günü!04 Aralık 2017 Pazartesi 11:09
  • FETÖ'de Şükür Çatlağı!04 Aralık 2017 Pazartesi 11:00
  • Ebru Gündeş'ten Zarrab Kararı04 Aralık 2017 Pazartesi 11:00
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim