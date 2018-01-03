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Hakan Atilla Davasında Flaş Gelişme

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Hakan Atilla Davasında Flaş Gelişme
ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoyu delme, bankacılık sahtekarlığı, kara para aklama, ABD yasalarını delmek için işbirliği yapıp komplo kurma, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamalarını defalarca işleme suçlamaları ile New York’ta tutuklu

İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın sanık olarak yargılanırken, FB ve New York Güney Bölgesi Başsavcılığı ile işbirliğine giderek "tanık" konumuna geçmesinin ardından, davanın tek sanığı olan Atilla’nın, 2017’nin son günlerinde yaptığı davan düşürülmesi talebine, Yargıç Richard Berman’dan olumsuz yanıt geldi.

Berman, Atilla’nın "şeffaf ve adaletli bir yargılama" gördüğünü belirterek, davanın düşürülmesi talebini geri çevirdi.

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde 27 Kasım’da başlayan duruşmalar sürecinde seçilen jüri heyeti 2017 yılında ortak bir karara varamadığı için dava yeni yıla kaldı.

Duruşma, jüri heyetinin Atilla hakkında "suçlu" ya da "suçsuz" kararı vermesi için Türkiye saati ile 17:00'de yeniden başlayacak.

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