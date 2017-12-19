Hakan Atilla Davasında Flaş Gelişme

New York'ta, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme, kara para aklama ve bankacılık sahteciliği suçlamaları ile tutuklu olarak yargılanan eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla, yaptırımları delme konusunda Reza Zarrab ile hiçbir zaman iş

İran asıllı işadamı Reza Zarrab'ın tutuklanarak sanık olarak yargılandığı dava, Zarrab'ın savcılık ile işbirliği yaparak işlediği suçları itiraf etmesiyle birlikte 'tanık' konumuna geçmesinin ardından, davanın tek tutuklu sanığı olan Atilla, duruşmada kendisinin savunma ekibinden Cathy Fleming'in sorularını yanıtladı.

Atilla'nın verdiği ifadelerde, 17 Aralık soruşturması kapsamında hapse atıldıktan sonra Halkbank'tan ayrılan Eski Genel Müdür Süleyman Aslan'ın, 'danışman olarak çalıştığı' iddia edildi. Halkbank'ta birlikte çalışırken, Aslan ile sosyal ortamlarda bir araya gelmediğini, görüşme nedenlerinin iş konuları olduğunu anlatan Atilla, Yargıç Richard Berman'ın "Süleyman Aslan şimdi ne iş yapıyor" sorusuna "Bir danışmanlık işiyle uğraştığını biliyorum ama detayını bilmiyorum" karşılığını verdi. Atilla başka bir soru üzerine Aslan'ın hangi şirket için çalıştığını bilmediğini söyledi. Atilla, Berman'ın "Bankalara mı danışmanlık yapıyor" sorusunu da "Bankalara danışmanlık yaptığını düşünmüyorum. Öyle olsaydı, haberim olurdu" diye yanıtladı.

"ZARRAB' SEVDİĞİMİ SÖYLEYEMEM"

Reza Zarrab'ı banka dışında hiçbir yerde görmediğini belirten Atilla, Zarrab ya da başka birisi ile yaptırımları delme veya kara para aklamayı içeren bir konuşma yapmadığını söyledi. Atilla, "Reza Zarrab ile yemek yemedim, kendisiyle oturup çay, kahve içmedim. Kendisini sevdiğimi söyleyemem. Ama kişisel ve iş ilişkilerini karıştırmamaya da özen gösteririm" dedi.

'Zarrab hakkında neler bildiği' sorusuna da yanıt veren Atilla, "Türkiye'de tanınmış bir ses sanatçısı ile evliydi. Zengin olduğu belliydi. İranlı işadamları ile yakın ilişkileri vardı. Yüksek limitlerle çalışan büyük müşterilerden biriydi" dedi. Atilla, Zarrab'ın yanında çalışan kişileri de tanımadığını, davada adı geçen eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile de özel bir ilişkisi bulunmadığını söyledi.

"ASLAN İLE DÜNYA GÖRÜŞLERİMİZ FARKLI"

Süleyman Aslan ile iş ilişkisi dışında bir görüşmesi olmadığını ve Aslan hapisten çıktıktan sonra bir kez eşiyle birlikte geçmiş olsun ziyaretine gittiklerini aktaran Atilla, "Birbirimize saygı duyardık. Dünya görüşlerimiz biraz farklıydı. Zarrab ile aralarında para ilişkisi olduğunu bilmiyordum. Bu benim için hayatta en çok şaşırtan şeylerden biri oldu. Süleyman Aslan'ın evinde para bulunmasına çok şaşırmıştım. Sonraki açıklamasında bu paranın bir okul ve üniversite kurulması için paranın kendisine emanet edildiğini söylemişti" diye konuştu. Atilla, avukat Fleming'in "İran'a uygulanan yaptırımları delmek de içine olmak üzere, üzerinize yüklenen herhangi bir suçu kabul ediyor musunuz" sorusunu, "Kesinlikle suçlu değilim" diye yanıtladı.

PREET BAHARA DA İZLEDİ

ABD'li uzman ve yetkililerin yaptırımlara ilişkin açıklamalarını yakından izleyip uyguladıklarını da anlatan Atilla'nın ifadeleri sırasında, iddianameyi hazırlayan daha sonra da Başkan Donald Trump tarafından işinden atılan eski New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara da duruşma salonuna geldi. Salonda en arka sıralardan birine oturan Bharara, duruşmaya ara verilmesinin ardından gazetecilerin sorularına kısa yanıtlar verdi. Bharara, New York Güney Bölge Federal Başsavcılığı görevinden alındıktan sonra ilk kez binaya ve mahkeme salonuna geldiğini söyledi. Bharara, 'Türkiye'de kendisinden sonra davayı devralan yardımcısı Başsavcı Vekili Joon Kim hakkında da soruşturma başlattığı' ile ilgili soruya, "Bu konuda yorum yok" karşılığını verdi.

Atilla duruşmanın ikinci yarısında savcılık tarafından çapraz sorguya alındı. Savcılığın, İran'a olan yaptırımları bilerek deldiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Atilla, bu amaçla Reza Zarrab ya da başka birisine İran'ın uluslararası ödemelerinin yapılması için yardım girişiminde veya önerisinde bulunmadığını söyledi. Atilla'nın çapraz sorgusu bugün de sürecek.