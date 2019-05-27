HAİLEY BALDWİN'DEN İTİRAF

Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin Bieber, bir süreliğine Instagram hesabını kullanmamasının kendisine faydalarını anlattı.

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile dünyaevine giren ünlü model Hailey Baldwin Bieber, "Sosyal medyaya ne zaman ara versem daha iyi ve mutlu bir insan oluyorum. Döndüğümdeyse, endişelerim artıyor ve mutsuzlaşıyorum" dedi.

Justin Bieber ile evlenen Hailey Baldwin Bieber, bir süreliğine Instagram hesabını kullanmamasının kendisine faydalarını anlattı.

Bunun hayatında yaşadığı en iyi şeylerden biri olduğunu belirten 22 yaşındaki ünlü model şöyle konuştu: "Ne zaman bir ara versem, daha iyi ve mutlu bir insan oluyorum"

Baldwin, "Döndüğümdeyse, endişelerim artıyor ve mutsuzlaşıyorum" şeklinde konuştu.