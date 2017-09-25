Hafriyat kamyonu devrildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Islah Projesi kapsamında hafriyat taşıyan kamyon devrildi.

Çorum'da Osmancık Belediyesi'nin çöp dökdüğü alanda Kızılırmak ıslah çalışmalarında hafriyat taşıyan kamyon şoförü Ramazan Demir yönetimindeki 61 K 4097 plakalı aracın üzerindeki çamurları dökmeye çalışırken manevra yapmak istedi.

Ancak araç devrildi. Boyun ve omuzundan yaralanan sürücü Demir, kendi çabaları ile aracın üzerine çıktı. İnemeyen sürücü bir süre yardım bekledi. Ramazan Demir, ihbar üzerine sevk edilen kaza kırım ekibi ve ambulans görevlilerinin merdiven bulmas ardından devrilen araçtan indirilerek ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.