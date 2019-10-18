HADİSE'YE ANNESİNDEN RET!

Hadise'nin annesine Belçika’da tek kalmaması için Tarabya’daki evinde birlikte yaşamayı teklif ettiği öğrenildi.

Hadise, geçtiğimiz yıl intihara kalkışan annesi Gülnihal Açıkgöz’ü, yalnız bırakmak istemiyor. Milliyet Gazetesi'nden Sercan Kısmet'in haberine göre şarkıcının, annesine Belçika’da tek kalmaması için Tarabya’daki evinde birlikte yaşamayı teklif ettiği öğrenildi. Hadise, annesinden “İstanbul bana iyi gelmiyor” cevabını aldı. 'Ret' cevabı üzerine şarkıcı, sık sık Belçika’ya gidecek.