Hadise'nin Son Paylaşımı Olay Oldu.

Güzel şarkıcı Hadise'den Instagram hesabından yeni paylaşım geldi. İnstagram'da her yaptığı konuşulan Hadise'den yine olay yaratacak paylaşımlar yaptı. İşte Hadise'nin son paylaşımı...

1 Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor

2 Seksi şarkıcı, yoğun konser maratonuna rağmen zaman buldukça Instagram'da oldukça cesur paylaşımlarda bulunuyor.