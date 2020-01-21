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Hadise'nin Son Paylaşımı Olay Oldu.

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Hadise'nin Son Paylaşımı Olay Oldu.
Güzel şarkıcı Hadise'den Instagram hesabından yeni paylaşım geldi. İnstagram'da her yaptığı konuşulan Hadise'den yine olay yaratacak paylaşımlar yaptı. İşte Hadise'nin son paylaşımı...
  • 1

    Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor

  • 2

    Seksi şarkıcı, yoğun konser maratonuna rağmen zaman buldukça Instagram'da oldukça cesur paylaşımlarda bulunuyor.

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