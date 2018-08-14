  • BIST 94.205
  • Altın 249,504
  • Dolar 6,4839
  • Euro 7,3966
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADolar ve euro bugün ne kadar oldu?

Hadise'nin paylaşımına tepkiler yağdı!

»
Hadise'nin paylaşımına tepkiler yağdı!
Şarkıcı Hadise, Manavgat'ta 22'nci Barış Suyu Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Hadise'nin, hayranlarıyla koruyucu demir parmaklıkların arkasından selamlaştığı fotoğrafı paylaşınca sosyal medyada olay oldu.

Hadise, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 22'nci Barış Suyu Festivali kapsamında konser verdi. Yaklaşık 10 bin hayranıyla buluşan Hadise, sevenleriyle sahne önündeki koruyucu demir parmaklıklardan ardından selamlaştı.

O anları Instagram hesabından paylaşan Hadise'ye takipçileri tepki gösterdi. Hadise fotoğrafı yorumlara kapalı olarak paylaşsa da, fotoğraf diğer sosyal medya platformlarında yayılınca kötü yorumlar ardı ardına geldi. Sosyal medya kullanıcıları, 'Bu ne hal halkı aşağılar gibi', 'Gördüğüm en itici fotoğraf', 'Bu yaptığı hayranlarına saygısızlık', 'Çok çirkin bir görüntü', gibi eleştirilerde bulundu.

İşte Hadise'nin o paylaşımı:

resim-122652lx.jpg

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sektördeki set işçileri: 'Talat Bulut'u istemiyoruz'13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:02
  • Çılgın Aşıklar!13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:53
  • Ünlü oyuncu denizde sevişti!13 Ağustos 2018 Pazartesi 14:44
  • Yerli Paris: 'Erkeklerdense kadınlar beni daha çok rahatsız ediyor'13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:50
  • Ünlü model 25 yaşına girdi!13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:35
  • Ufak Tefek Cinayetler kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:06
  • Beyaz O Ses Türkiye'den ne kadar alacak?13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:55
  • Esra Erol'un eşi Ali Özbir kadın takipçisine fena çıkıştı!13 Ağustos 2018 Pazartesi 12:47
  • Asena çocuk istiyor!13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:45
  • Nil Karaibrahimgil'in teknesinde dehşet!13 Ağustos 2018 Pazartesi 11:30
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim