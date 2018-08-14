Hadise'nin paylaşımına tepkiler yağdı!

Şarkıcı Hadise, Manavgat'ta 22'nci Barış Suyu Festivali kapsamında sevenleriyle buluştu. Hadise'nin, hayranlarıyla koruyucu demir parmaklıkların arkasından selamlaştığı fotoğrafı paylaşınca sosyal medyada olay oldu.

Hadise, Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 22'nci Barış Suyu Festivali kapsamında konser verdi. Yaklaşık 10 bin hayranıyla buluşan Hadise, sevenleriyle sahne önündeki koruyucu demir parmaklıklardan ardından selamlaştı.

O anları Instagram hesabından paylaşan Hadise'ye takipçileri tepki gösterdi. Hadise fotoğrafı yorumlara kapalı olarak paylaşsa da, fotoğraf diğer sosyal medya platformlarında yayılınca kötü yorumlar ardı ardına geldi. Sosyal medya kullanıcıları, 'Bu ne hal halkı aşağılar gibi', 'Gördüğüm en itici fotoğraf', 'Bu yaptığı hayranlarına saygısızlık', 'Çok çirkin bir görüntü', gibi eleştirilerde bulundu.

İşte Hadise'nin o paylaşımı: