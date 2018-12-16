Hadise'nin Olay Yaratan Sözleri

Hadise doğum günü hediyesi için olay açıklamalarda bulundu.

Dün akşam yayınlanan O Ses Türkiye Yarışması'nda çok çarpıcı anlar yaşandı.

Seda Sayan'dan geçmiş doğum günü hediyesi aldığını söyleyen Hadise, "Bu zamana kadar hiçbir erkekten böyle bir hediye almadım" diyerek eski ilişkilerine gönderme yaptı.

Hadise'nin hediyeyi çekim arasında aldığını söylemesi ve ardından yayın sırasında dikkatleri bilekliğine çekmesi, akıllara Seda Sayan'ın bir pırlanta firmasının reklam yüzü olduğu detayını getirdi.

Yayın sırasındaki bu diyaloglar "Bilekliğin gerçekten bir hediye mi yoksa reklam mı?" olduğu sorularını da beraberinde getirdi.