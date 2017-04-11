  • BIST 91.107
  • Altın 150,648
  • Dolar 3,7270
  • Euro 3,9452
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKADolar 3.72 seviyesinde...

Hadise'nin Lopez operasyonu!

»
Hadise'nin Lopez operasyonu!
Hayranlarının ‘Yerli Jennifer Lopez’ dediği Hadise, dünyaca ünlü yıldızın izinden gidiyor. Güzel şarkıcı, Lopez’in ABD’li yaşam koçuyla 2 haftalık detoks kampına girip form tutmak için yaklaşık 60 bin lira ödeyecek.

Havaların ısınmasıyla Hadise'yi zayıflama telaşı sardı... Daha önce de zayıflamak için Şeyda Coşkun'dan destek alan seksi popçunun 13 bin lira ödediği program sonrasında hızla kilo vermesinden dolayı vücudunda sarkmalar oluşmuştu. Bu yüzden Coşkun'la davalık olan ünlü şarkıcı, bu kez temkinli davrandı. Kalçalarından dolayı hayranları tarafından 'Yerli Lopez' yakıştırması yapılan Hadise'nin Jennifer Lopez ve Gwyneth Paltrow gibi dünyaca ünlü yıldızlarla çalışan ABD'li yaşam koçu Tracy Anderson'dan destek alacağı konuşuluyor.

KİŞİYE ÖZEL PROGRAM 

Ünlü yaşam koçuna e-mail yoluyla ulaşan güzel popçu, yaz başında ABD'de 10 günlük bir detoks kampına girecek. Kamp için ünlü şarkıcının cebinden 7 bin 500 dolar (28 bin lira) çıkacak. Tracy Anderson'un özel karışımlarıyla da vücudunu arındıracak olan Hadise, bunun için de bin 500 dolar yani 5 bin 600 lira ödeyecek. Tracy Anderson, Hadise'ye 1 yıllık beslenme ve egzersiz programı da hazırlayacak. Bu programın bedeli ise 5 bin dolar (yaklaşık 20 bin lira)… Uçak ve konaklama masraflarıyla birlikte yaklaşık 60 bin lira ödeyecek olan Hadise'ye zayıflamak bir hayli pahalıya patlayacak.

47 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Jennifer Lopez'in sıfır beden olmadan yakaladığı form, Hadise'ye ilham verdi...

KİNOALI SÜTLE FORM TUTACAK
Anderson'un en popüler zayıflama karışımlarından bir tanesi kinoalı süt. Jennifer Lopez'in sabahları bu karışımı tüketerek kilo verdiği biliniyor. Hadise de bu ve buna benzer gıdaları tüketerek form tutacak..   (Takvim)

 
Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kenan İmirzalıoğlu, 10 dönüm tarla aldı10 Nisan 2017 Pazartesi 15:30
  • Eda Taşpınar: Doktorlar bileğimi bandaja aldı10 Nisan 2017 Pazartesi 15:22
  • İtalyan filminde oynayacak10 Nisan 2017 Pazartesi 14:36
  • Sibel Can 10 kilo verdi10 Nisan 2017 Pazartesi 14:26
  • Rosie Roff'tan flaş pozlar10 Nisan 2017 Pazartesi 13:59
  • SEÇKİN PİRİLER'E NAZAR DEĞDİ10 Nisan 2017 Pazartesi 13:41
  • Serenay Sarıkaya cesur sahneleri hakkında konuştu10 Nisan 2017 Pazartesi 13:10
  • Fi'ye sürpriz konuk09 Nisan 2017 Pazar 17:49
  • Serdar Ortaç, özel hayatına dair çok cesur açıklamalar yaptı09 Nisan 2017 Pazar 17:17
  • Hadise: Oyuncu olmayı çok istiyorum09 Nisan 2017 Pazar 08:17
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim