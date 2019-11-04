HADİSE'NİN KONSERİNE DAMGA VURAN ANLAR!

Ünlü şarkıcı Hadise'yi etkileyen çift. Hadise, 'birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim' dedi ve o çifti Instagram hesabından paylaştı.

Hadise'nin konserine damga vuran çift.

İşte Alev ve Edip Gali çifti...

Hadise, 'Dün gecce Kıbrıs konserimde sahnede dikkatimi çeken bir çift oldu.Alev ve Edip Gali 36 senedir evliler ve şarkılarıma o kadar güzel, birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim. Beraber bir fotoğrafımız olsun dedim ve sizleri Instagram hesabımdan paylaşacağım dedim :)!Alev Hanım, Edip Bey Allah sizi ayırmasın. Size, aşkınıza, birbirinize sarılışınıza hayran kaldım. Ve yine anladım ki Her şeyin çaresi Her şeyin çözümü Sevgi ve Aşk. Mutlu Pazarlar.”

Hadise'nin paylaşımın binlerce beğeni geldi.