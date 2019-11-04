  • BIST 99.952
  • Altın 276,683
  • Dolar 5,6947
  • Euro 6,3565
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAHÜRRİYET’TE BÜYÜK DEPREM!

HADİSE'NİN KONSERİNE DAMGA VURAN ANLAR!

»
HADİSE'NİN KONSERİNE DAMGA VURAN ANLAR!
Ünlü şarkıcı Hadise'yi etkileyen çift. Hadise, 'birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim' dedi ve o çifti Instagram hesabından paylaştı.

Hadise'nin konserine damga vuran çift.

hadise-094226rj.jpg

 İşte Alev ve Edip Gali çifti...

Hadise, 'Dün gecce Kıbrıs konserimde sahnede dikkatimi çeken bir çift oldu.Alev ve Edip Gali 36 senedir evliler ve şarkılarıma o kadar güzel, birbirlerini bırakmadan, dans ederek eşlik ettiler ki özellikle sahneye davet ettim. Beraber bir fotoğrafımız olsun dedim ve sizleri Instagram hesabımdan paylaşacağım dedim :)!Alev Hanım, Edip Bey Allah sizi ayırmasın.  Size, aşkınıza, birbirinize sarılışınıza hayran kaldım. Ve yine anladım ki Her şeyin çaresi Her şeyin çözümü Sevgi ve Aşk. Mutlu Pazarlar.”

hadise-094226io.jpg

Hadise'nin paylaşımın binlerce beğeni geldi.

hadise-094226an.jpghadise-094138cd.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MTV AVRUPA MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!04 Kasım 2019 Pazartesi 10:33
  • KAPADOKYA İÇİN İPTAL DAVASI!04 Kasım 2019 Pazartesi 10:08
  • MARDİN KIZILTEPE BELEDİYESİ’NE KAYYUM ATANDI!04 Kasım 2019 Pazartesi 09:56
  • CESUR MODEL KATİE PRİCE İNGİLTERE SOKAKLARINDA SÜTYENSİZ GEZDİ!02 Kasım 2019 Cumartesi 11:12
  • ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU!02 Kasım 2019 Cumartesi 11:01
  • CAN YAMAN'DAN HÜLYA AVŞAR'A YANIT!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:39
  • MELANİE GRİFFİTH GENÇLERE TAŞ ÇIKARIYOR!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:28
  • DİDEM SOYDAN’IN HALLOWEEN POZU!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:18
  • MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİ DE CADILAR BAYRAMI’NI KUTLADI!02 Kasım 2019 Cumartesi 10:04
  • HALUK LEVENT YİNE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ!02 Kasım 2019 Cumartesi 09:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim