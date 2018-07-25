  • BIST 94.695
  • Altın 191,679
  • Dolar 4,8361
  • Euro 5,6543
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA18 ilde operasyon: 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hadise'nin annesi hakkında ilk açıklama!

»
Hadise'nin annesi hakkında ilk açıklama!
Şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Hadise'nin annesi hakkında ilk açıklama!Şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve ''Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz'' yazdığı ileri sürüldü. 

Çıkan bu iddiaların ardından Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Gülnihal Açıkgöz'ün hastaneye kaldırıldığını doğruladı ancak bunun gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını açıkladı. Haluk Şentürk sözlerine şu ifadeleri ekledi: ''Gülnihal Hanım'ın midesi yıkandı. İntihar yok. Avukatımız gerekli açıklamayı yapacak, kamuoyu ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir.''

 

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mikonos sahilinde yürek hoplattı!25 Temmuz 2018 Çarşamba 12:33
  • Aslıhan Doğan bikiniyle görüntülendi25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:38
  • Kızlarına kızdı intihara kalktı!25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:39
  • Çocuklar Duymasın için yeni imaj!25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:34
  • Defne Samyeli ve ailesinin zor günleri!25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:17
  • Seksi modacı!24 Temmuz 2018 Salı 17:23
  • Emina çok fena!24 Temmuz 2018 Salı 15:06
  • Harbiye'den 'Yıldız' geçti!24 Temmuz 2018 Salı 14:49
  • Meryem Uzerli'nin dudakları olay oldu!24 Temmuz 2018 Salı 14:48
  • Beren'i kızdıran soru!24 Temmuz 2018 Salı 14:07
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim