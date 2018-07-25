Şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Hadise'nin annesi hakkında ilk açıklama!Şarkıcı Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiası ile ilgili açıklama yaptı.

Şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Gülnihal Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve ''Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz'' yazdığı ileri sürüldü.

Çıkan bu iddiaların ardından Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Gülnihal Açıkgöz'ün hastaneye kaldırıldığını doğruladı ancak bunun gıda zehirlenmesinden kaynaklandığını açıkladı. Haluk Şentürk sözlerine şu ifadeleri ekledi: ''Gülnihal Hanım'ın midesi yıkandı. İntihar yok. Avukatımız gerekli açıklamayı yapacak, kamuoyu ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir.''