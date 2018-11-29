Hadise'nin annesi Belçika'ya döndü

Hadise ile kardeşleri arasındaki kriz Gülnihal Açıkgöz’ün canına kast etmesiyle ortaya çıkmıştı.
Günaydın'da yer alan habere göre; anne Açıkgöz, kızlarını barıştıramayınca İstanbul’u terk etti.
Önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen Derya Açıkgöz, anneleri Gülnihal Açıkgöz’ün Belçika’ya döndüğünü söyledi.
“Annem iyi, Belçika’ya döndü. Bazı şeyler özeldir. Özel kalmasını istiyoruz."
"Aile arasındaki krizden sonra Hadise kardeşlerinden tamamen koptu."
"Maddi sıkıntı yaşamaya başlayan Derya Açıkgöz ile Hülya Açıkgöz ise aynı evde yaşamaya başladı."