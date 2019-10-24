  • BIST 100.216
  • Altın 279,320
  • Dolar 5,7628
  • Euro 6,3918
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

HADİSE’DEN ORYANTAL ŞOV!

»
HADİSE’DEN ORYANTAL ŞOV!
Sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğraflarıyla gündemde kalmayı başaran şarkıcı Hadise, şimdi ise oryantal dansıyla takipçilerinin ilgisini çekti.

Şarkıcı Hadise, 34. yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluşup pasta kesen ünlü popçu, geceden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Bu kutlamadan sonra arkadaşları tarafından 2. bir doğum günü partisi yapıldı. Bu partide de mezdeke oynayan Hadise o anları sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı.

DİKKAT ÇEKMEYİ SEVİYOR

Konserlerinde giydiği kıyafetlerle adından her fırsatta söz ettiren Hadise, önceki hafta da konser sonrası kulisinden bir paylaşımda bulundu. Altın sarısı payetli mini elbiseyle ayna karşısında bir gönderi paylaşan Hadise, dil çıkartarak da dikkat çekti.

hadise2.jpg

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AİDAZ'IN İNANILMAZ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR!25 Ekim 2019 Cuma 14:36
  • ÇAVUŞOĞLU: ABD’YE NOTA VERDİK!25 Ekim 2019 Cuma 13:06
  • TERÖRİST MAZLUM KOBANİ’NİN İADE TALEBİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA!25 Ekim 2019 Cuma 12:59
  • SAMSUN'LU AKP’Lİ BAŞKAN ZAM YAPMAYA DOYMUYOR!25 Ekim 2019 Cuma 12:48
  • MERYEM UZERLİ’DEN ŞOK İTİRAF!25 Ekim 2019 Cuma 12:30
  • HANDE ATAİZİ KURAL BOZDU! İŞTE O PAYLAŞIM!25 Ekim 2019 Cuma 12:15
  • ALEYNA TİLKİ YILDIZLARA KOMŞU OLDU! AYLIK KİRASI DUDAK UÇUKLATTI!25 Ekim 2019 Cuma 11:58
  • EBRU YAŞAR KESENİN AĞZINI AÇTI! 260 BİN TL'LİK ALEV!25 Ekim 2019 Cuma 11:44
  • SEDA BAKAN KIZI İLE GEZMEDE... İŞTE LEYLA BEBEK!25 Ekim 2019 Cuma 11:21
  • İLKER İNANOĞLU’NUN KENDİSİNDEN 30 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ CESUR PAYLAŞIMLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ!25 Ekim 2019 Cuma 11:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim