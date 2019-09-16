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HADİSE'DEN DEMET AKALIN'A OLAY GÖNDERME!

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HADİSE'DEN DEMET AKALIN'A OLAY GÖNDERME!
Şarkıcı Hadise, "Koca yok, yalnız uyuyor" diyen Demet Akalın'a Instagram'da 10 milyonu bulan takipçi sayısını duyurarak gönderme yaptı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Hadise, Harbiye konseri sırasında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmış ve "Mekanın sahibi geri geldi" notunu paylaşmıştı.
Bunun üzerine Demet Akalın'ın espri yaparak "Her yerin sahibi olsa ne olur Koca yok yalnız uyuyor" dediği Hadise, Akalın'a yine konserinden yaptığı paylaşımla cevap verdi.
"SENİN 10 MİLYON TAKİPÇİN YOK Kİ"
Hadise "Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin yok ki! Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun? Senin Instagram'da 10 Milyon takipçin Y-O-K! Ama benim var. 10 milyona sesleniyorum burada çok eğleneceğiz" sözleriyle gönderme yaptı.

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