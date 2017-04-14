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Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a olay gönderme!

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Hadise'den Aslışah Alkoçlar'a olay gönderme!
Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta Aslışah Alkoçlar'a gönderme yaptı.

Uzun bir süre Hakan Sabancı’yla birlikte olan ve sürpriz bir şekilde ayrılan Aslışah Alkoçlar, geride bıraktığımız günlerde arkadaşlarıyla birlikte yemek yediği bir mekanın çıkışında dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Kendisine gelen soruları yanıtlayan Alkoçlar, “Türk şarkıcıların tarzını pek beğenmiyorum. Kıyafetleri, kocaman damgalı logolarıyla giyiyorlar” dedikten sonra muhabirlerin yanından ayrıldı.

Aslışah Alkoçlar’ın bu çıkışında adı eski sevgilisi Hakan Sabancı ile anılan Hadise’yi hedef aldığı söylendi.

Şarkıcı Hadise’nin bu açıklamadan kısa süre sonra instahikaye kısmından paylaştığı metinse adeta Aslışah Alkoçlar’ı hedef aldı.

Mevlana’nın bir sözünü paylaşan Hadise şunları söyledi:

hadise-ic.jpg

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