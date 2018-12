Hadise'den aşk itirafı

Son dönemde adı Beyazıt öztürkle anılan ünlü şarkıcı Hadise'den ilginç aşk yorumun da bulundu.

8 Aralık’taki Bostancı konserini ‘Ayağım sakat’ diyerek iptal eden Hadise, 27 Aralık’ta Mersin’deki ücretsiz bir konserde sahne aldı. Güzel şarkıcı, dönüş yolunda havaalanında '2. Sayfa' muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kanal D kameraları aracılığıyla flaş açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki yıldız, ayağının düzelmesine rağmen Bostancı için özel bir şov hazırlamaya vakti olmadığını ve konseri bu nedenle iptal ettiğini söyledi.

"İNANAMIYORUM SİZE"

'2. Sayfa' muhabirini karşısında gömrünce büyük şaşkınlık yaşayan popçu, "Hiç beklemiyordum, inanamıyom size. Hiç hazırlıklı değilim. Allah'tan gözlüğimi taktım. Rujum falan nasıl acaba? Çok kötü gözüküyor olabilirim şu an" dedi.

"İSTEYEN GİRİP BAKABİLİR"

Hadise, biletlerin satılmadığı haberlerini yalanlayarak, "İsteyen girip bakabilir, biletlerin tamamına yakını satılmıştı. Ben çok dans eden bir sanatçıyım. Bostancı'da yeni bir şov, yeni bir koreografi ve provalar gerekiyordu. Ayağım daha tam hazır değil. Daha güzel, yepyeni bir şey yapmak için ben çıkmak istemedim" ifadelerini kullandı.

"BİZ KABULLENDİK"

Hakkında çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Hadise, "Bu haberler için yapacak bir şey yok. Biz kabullendik, hiç sorun değil" yorumunda bulundu.

"AİLE OLARAK BİR BÜTÜNÜZ"

Ünlü şarkıcı, ailesiyle yaşadığı sorunun devam edip etmediği yönündeki soruya net bir yenıt verdi.

Hadise, "Bu konu hakkında çok konuştum. 2018'de yaşadığım zor süreçleri 2019'da dile getirmek istemiyorum. Güzel bir yıl olsun, hepimiz için. Önce sağlık sonra zaten her şey gelir. Biz aile olarak zaten bir bütünüz. Her ailede sorunlar olabilir" ifadelerini kullandı.

'AŞK' CEVABI

Hadise, "2019 yılında aşk istiyor musunuz?" sorusunu da cevapladı."İYİ HİSSETMEM İÇİN AŞK GEREKMİYOR"

33 yaşındaki güzel şarkıcı, "Özellikle 'aşk olsun' diyen bir insan değilim. Bir şey olacaksa olur zaten. Kendimi yalnız hissetmiyorum. İyi hissetmem için bana aşk gerekmiyor" şeklinde konuştu.