HADİSE: Yürek Hoplattı!

Hadise, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. 6 dansçısıyla birlikte sahneye çıkan şarkıcı, yaklaşık iki saat boyunca sevilen şarkılarını söyledi.Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre konser öncesi soruları yanıtlayan Hadise, “Sıfır Tolerans” şarkısının klibi müstehcen bulunduğu için RTÜK’ten ceza aldıktan sonra, “Farkımız Var” klibinde montla kamera karşısına geçmesi hatırlatılınca şunları söyledi:
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Hadise Bostancı Gösteri Merkezinde Konser Verdi! 6 Dansçı ile birlikte sahneye çıkan şarkıcı unutulmaz anlara sahne oldu!
Etiketler: hadise, yürek hoplattı, hadise sıfır tolerans, hadise konser
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