Hadise yine tarzıyla sosyal medyanın diline düştü

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ikiye böldü.

Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı ikiye böldü.

Hafta boyunca modacı Nur Yerlitaş ile olan polemiği ile gündeme gelen ve Yerlitaş'ın özrünü kabul ederek kendisini affeden Hadise, sosyal medya hesabında da oldukça aktif. Stilistliğini yapan kardeşi Derya Açıkgöz ile kavga edip yollarını ayırdıktan sonra giyim tarzı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam eden ünlü şarkıcının son paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. Giydiği kıyafeti Instagram hesabından paylaşan Hadise'ye, "Süper olmuş, çok şık görünüyor" diyenler kadar, "Güzel kadın ama giyinmeyi bilmiyor" diyenler de azımsanmayacak kadar fazlaydı.