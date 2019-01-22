Hadise yeni evine servet ödedi

Geçtiğimiz yıllarda evine girmeye çalışan sapık yüzünden büyük korku atlatan Hadise, daha korunaklı olan Bebek’teki Ayşe Sultan Korusu’na taşınma kararı aldı.

Popçu, iddiaya göre 10 milyon liralık daire için kesenin ağzını açtı.

bundan iki yıl önce takıntılı bir hayranı evine girmeye çalışırken yakalanan Hadise kendisini daha güvende hissetmek için kesenin ağzını açtı. Güvenlik tarafından polise teslim edilen hayranı yüzünden tedirgin olan popçunun sapık korkusuyla İstinye'den taşınıp Rumelihisarı'ndaki 600 bin dolarlık dairesine geçtiği konuşulmuştu.

Boğaz manzaralı dairede tek başına kalan 33 yaşındaki popçu, yol üzerindeki evin güvenliğini yeterli bulmadığı için adres değişikliğine gitmeye karar verdi.