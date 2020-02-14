  • BIST 120.738
  • Altın 306,895
  • Dolar 6,0499
  • Euro 6,5627
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında sürpriz detay

»
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında sürpriz detay
Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın sürpriz beraberlikleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz haftalarda “Yalnızlıktan sıkıldınız mı?” sorusuna “Kim diyor yalnız olduğumu? Biri olsa da söylemem” diye cevap veren Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken sunucu Ece Erken'den flaş bir açıklama geldi.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında Ece Erken, "Dün yayın çıkışı hepinizin yakından tanıdığı bir ağabeyimle konuştum. Bana Hadise ve Kaan'ın aşk yaşadıklarını söyledi." ifadelerinde bulundu.

Yayında Kaan Yıldırım'ın Benek isimli köpeğiyle çekildiği fotoğrafa dikkat çekilerek fotoğraftaki elin Hadise'ye ait olup olmadığı sorusuna yanıt arandı.

 

GECCE

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Rus değil Adanalıyım! Serdar'ı yakışıklı buluyorum14 Şubat 2020 Cuma 11:30
  • İBB Tarkanı Tekrar Reddetti14 Şubat 2020 Cuma 10:52
  • BERGÜZAR KOREL DOĞUMA GÜN SAYIYOR13 Şubat 2020 Perşembe 13:43
  • CHLOE YENİ BİR AŞKA YELKENMİ AÇTI?13 Şubat 2020 Perşembe 13:38
  • AŞK YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ13 Şubat 2020 Perşembe 13:16
  • SURVIVOR SABRİYE’NİN ŞOK DEĞİŞİMİ13 Şubat 2020 Perşembe 13:07
  • Aynı Evde Mi Yaşıyorlar13 Şubat 2020 Perşembe 12:58
  • Seri Metresten Şok Açıklama12 Şubat 2020 Çarşamba 16:20
  • Zor Bir Dönemden Geçtim12 Şubat 2020 Çarşamba 12:41
  • Meğer Böyle Bitmiş12 Şubat 2020 Çarşamba 12:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim