Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında sürpriz detay

Şarkıcı Hadise ve oyuncu Kaan Yıldırım'ın sürpriz beraberlikleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz haftalarda “Yalnızlıktan sıkıldınız mı?” sorusuna “Kim diyor yalnız olduğumu? Biri olsa da söylemem” diye cevap veren Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşerken sunucu Ece Erken'den flaş bir açıklama geldi.

Beyaz TV'de ekrana gelen "Söylemezsem Olmaz" programında Ece Erken, "Dün yayın çıkışı hepinizin yakından tanıdığı bir ağabeyimle konuştum. Bana Hadise ve Kaan'ın aşk yaşadıklarını söyledi." ifadelerinde bulundu.

Yayında Kaan Yıldırım'ın Benek isimli köpeğiyle çekildiği fotoğrafa dikkat çekilerek fotoğraftaki elin Hadise'ye ait olup olmadığı sorusuna yanıt arandı.

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