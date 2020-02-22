Geçtiğim haftalarda aşk iddiaları ile gündeme gelen Hadise ve Kaan Yıldırım, fotoğraf sayesinde aşlkarı ortaya çıkmıştı. Hadise Kaan'ın köpeği ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından kaldırdı. Fotoğrafı kaldırmasındaki sebep ise Kaan Yıldırımın, ilişkilerinin açığa çıkmasına sinirlendiği iddia edildi.
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Hadise ve Kaan Aşkında Kriz
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı kriz yaşıyor.
Etiketler: hadise, kaan yıldırım
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