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Hadise sorusu Aslışah Alkoçlar'ı sinirlendirdi

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Hadise sorusu Aslışah Alkoçlar'ı sinirlendirdi
Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerin adı eski sevgilisi Hakan Sabancı ile anılan Hadise’yi sorması Alkoçlar’ı kızdırdı.

Aslışah Alkoçlar, önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken objektife takıldı.

Yaklaşık 6 kilometre yürüdüğünü belirten Alkoçlar, Alaçatı tatilinde aldığı kiloları vermeye çalıştığını söyledi. Moda ilgili bir proje üzerine çalıştığını da açıklayan Alkoçlar, “Özgür Masur gibi ünlü modacılardan fikir alıyorum. Yasemin Özilhan’ın tarzını çok beğeniyorum” dedi.

Muhabirlerin eski sevgilisi Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışan Hadise’yi sorması ise Alkoçlar’ı kızdırdı. “Hadise’nin tarzını beğeniyor musunuz?” sorusu karşısında kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Alkoçlar, “Polemik yapmak istemiyorum. Türk şarkıcıların tarzlarını pek de beğenmiyorum. Marka bir kıyafeti, kocaman damgalı damgalı giyiniyorlar” diye konuştu.

Aslışah Alkoçlar, Kaan Boyner’le aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: “Kaan çok yakın arkadaşım ve sevgilisi var. Gerçekten hayatımda birisi olsa saklamam, el ele çıkarım.”

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