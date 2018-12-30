Hadise servetine servet katacak

Hadise'nin reklam ücreti dudak uçuklattı!Şarkıcı Hadise, bir içecek firması ile reklam sözleşmesi yaptı.

Bir yıllık anlaşma imzalayan sanatçı, 3.5 milyon lirayı peşin aldı.Ayrıca Türkiye genelinde turneye çıkacak olan Hadise, toplam 20 konser verecek ve ekstra para kazanacak.Öte yandan Hadise, yılbaşı geccesinde Türkmenistan'da konser verecek ve 460 bin lira kazanacak.Şarkıcı Hadise, yeni yılın ilk imzasını 2018'in son günlerinde attı. Anlaştığı rakam ise dudak uçuklattı.