Hadise, önceki gün kız kardeşi Derya Açıkgöz’ün tasarımcı olarak yer aldığı kermese katıldı.
Stant önünde kardeşiyle poz veren şarkıcı, “Onunla gurur duyuyorum. Ben daha kalçalı bir kadın olduğum için bana göre kıyafetler yapıyor” diye konuştu.
Dizi teklifleri geldiğini de söyleyen güzel şarkıcı, “Oyunculuğu çok istiyorum ama evliliği istemiyorum.
Haluk Bilginer’le oynamayı çok isterim” şeklinde konuştu.
Kaynak: milliyet.com.tr
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Hadise: Oyuncu olmayı çok istiyorum
Önceki gün kız kardeşi Derya Açıkgöz’ün tasarımcı olarak yer aldığı kermese katılan Hadise, evlilik istemediğini söyledi.
Etiketler: Hadise
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