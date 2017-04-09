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Hadise: Oyuncu olmayı çok istiyorum

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Hadise: Oyuncu olmayı çok istiyorum
Önceki gün kız kardeşi Derya Açıkgöz’ün tasarımcı olarak yer aldığı kermese katılan Hadise, evlilik istemediğini söyledi.

  • Hadise, önceki gün kız kardeşi Derya Açıkgöz’ün tasarımcı olarak yer aldığı kermese katıldı.

  • Stant önünde kardeşiyle poz veren şarkıcı, “Onunla gurur duyuyorum. Ben daha kalçalı bir kadın olduğum için bana göre kıyafetler yapıyor” diye konuştu.

  • Dizi teklifleri geldiğini de söyleyen güzel şarkıcı, “Oyunculuğu çok istiyorum ama evliliği istemiyorum.

  • Haluk Bilginer’le oynamayı çok isterim” şeklinde konuştu.

  • Kaynak: milliyet.com.tr

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