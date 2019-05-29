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HADİSE KİME PATLADI?

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HADİSE KİME PATLADI?
Makyajsız kameraların karşısına geçen Hadise gelen eleştirilere tepki gösterdi.

 Kadınlara seslenen şarkıcı, "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin!" dedi.

Güzel şarkıcı Hadise önceki gün Ulus Sunset'te yurtdışından gelen misafirlerini ağırlamış, mekan çıkışı da makyajsız görüntülenmişti. Gelen sorular üzerine ise “Her kadın kendini makyajlı ya da makyajsız sevmeli... Bu halimi çok seviyorum” açıklamasında bulunmuştu.


ELEŞTİRİ ALDI! Hadise'nin bu görüntüsünü bazıları çok beğenirken Cengiz Semercioğlu'nun da içinde bulunduğu bir kısım "özensiz" olarak değerlendirdi. Gelen olumsuz yorumlara tepki gösteren Hadise, kadınlara bir çağrıda bulundu: "Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin!" 

işte Hadise'nin Instagram'dan yaptığı o çağrı: “Canımız isterse makyajsız düğüne, markete, yemeğe gideriz! Keyfimiz isterse bir daha hiç makyaj yapmayız. Kime ne? Hadi herkes makyajsız fotoğrafını yüklesin ve kimsenin asla umurunda olmadığını göstersin! Biz kadınlar kendimizi size beğendirmek için yaşamıyoruz. Bunu anlayacaksınız :)” 

 

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