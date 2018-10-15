Hadise kardeşi Derya Açıkgöz'le barıştı mı?

Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar girişimi sonrası kardeşleri Hülya ve Derya ile küsmüş, birlikte çalışmama kararı almıştı.

Kardeşlerin arasındaki küslüğün üzerinden 3 ay geçti. Hadise’ye ilk zeytin dalı bir dönem stil danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz’den geldi.

Derya, Instagram’dan kardeşi Hadise’nin fotoğrafını “Kardeşim benim” notuyla paylaştı. Hadise de kardeşinin paylaştığı bir fotoğrafın altına “Seviyorum seni” yazdı.

KARDEŞLİ PAZAR

Öte yandan Derya Açıkgöz, Instagram'ın hikaye bölümünden 'Pazar' yazıp iki kahve fincanının üzerine Hadise'yi etiketledi. Bu paylaşım da kardeşlerin barıştığını ortaya koydu.