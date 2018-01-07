Hadise Kararını Verdi

Hadise, Cem Yılmaz’a ait Levent’teki Loft’ta oturuyordu ve artık yeni ev arayışına girdi.

Hadise 5 yıldır Cem Yılmaz’a ait Levent’teki Loft’ta oturuyordu. Her ay 5 bin dolar (19 bin lira) kira ödüyordu. Kur yükselince kira arttı. Hadise "Bu parayı ödemeye can dayanmaz" diyerek burayı boşalttı.