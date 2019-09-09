  • BIST 100.363
  • Altın 278,498
  • Dolar 5,7320
  • Euro 6,3274
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKAVACIK'TA KORKUTAN YANGIN!

HADİSE, KALBİNİN GERÇEK SAHİBİNİ ARIYOR!

»
HADİSE, KALBİNİN GERÇEK SAHİBİNİ ARIYOR!
Uzun süredir hayatında kimse olmayan Hadise, bu durumun nedenini karşısına düzgün bir adamın çıkmamasına bağladı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Önceki akşam Metropol İstanbul’da konser veren Hadise, hayatında kimsenin olmamasından muzdarip… Gece boyunca hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu, şarkı aralarında da seyircisiyle sık sık dertleşti. Gecede beyaz kumaş pantolon, taşlı büstiyer ve ceket giyen Hadise, evlenmek için doğru adamı beklediğini ifade etti. Daha önce bir röportajında karşısına hep korkak adamların çıkmasından dolayı dert yanan ünlü popçu, "Doğru adam çıkarsa neden evlenmeyeyim. Belki doğru adam bu akşam buradadır" açıklamasını yaptı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • BÜLENT ERSOY'DAN EVLİLİK İTİRAFI!09 Eylül 2019 Pazartesi 10:49
  • EMEKLİLERE MÜJDE! 380 LİRA EK ÖDEME YOLDA09 Eylül 2019 Pazartesi 10:43
  • HALUK LEVENT'TEN KHK ÇIKIŞI!09 Eylül 2019 Pazartesi 10:22
  • DEMET AKALIN, KAHVALTI SALONU AÇIYOR!09 Eylül 2019 Pazartesi 10:12
  • OKULLAR AÇILDI! İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI09 Eylül 2019 Pazartesi 10:07
  • İMAMOĞLU'NA, GAZİ CEMEVİ'DE YOĞUN İLGİ!09 Eylül 2019 Pazartesi 09:59
  • KAVACIK'TA KORKUTAN YANGIN!09 Eylül 2019 Pazartesi 09:54
  • BERGÜZAR KOREL, ÇOK SEVDİĞİ KAHVE DÜKKANINI KAPATTI!09 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
  • ERDOĞAN, KABİNE DEĞİŞİKLİĞİNİ NE ZAMAN YAPACAK?09 Eylül 2019 Pazartesi 09:31
  • TARKAN, KIZININ GELECEĞİNE ŞİMDİDEN YATIRIM YAPIYOR!09 Eylül 2019 Pazartesi 09:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim