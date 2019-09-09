HADİSE, KALBİNİN GERÇEK SAHİBİNİ ARIYOR!

Sacitaslan.com'un haberine göre; Önceki akşam Metropol İstanbul’da konser veren Hadise, hayatında kimsenin olmamasından muzdarip… Gece boyunca hayranlarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendiren ünlü popçu, şarkı aralarında da seyircisiyle sık sık dertleşti. Gecede beyaz kumaş pantolon, taşlı büstiyer ve ceket giyen Hadise, evlenmek için doğru adamı beklediğini ifade etti. Daha önce bir röportajında karşısına hep korkak adamların çıkmasından dolayı dert yanan ünlü popçu, "Doğru adam çıkarsa neden evlenmeyeyim. Belki doğru adam bu akşam buradadır" açıklamasını yaptı.
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Uzun süredir hayatında kimse olmayan Hadise, bu durumun nedenini karşısına düzgün bir adamın çıkmamasına bağladı.
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