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Hadise Kaan Aşkını Artık Gizlemiyor

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Hadise Kaan Aşkını Artık Gizlemiyor
Hadise önceki gün oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım’ın Ulus’taki evine girerken görüntülendi.

Ünlü şarkıcı sevgilisinin evindeyken, kız kardeşi Derya Açıkgöz de onun bankadaki işlerini halletti.
Hadise önceki gün bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Yıldırım’ın Ulus’taki evinin önünde görüntülendi. Siteye özel aracıyla giriş yaparken objektife takılan ünlü şarkıcı soruları gülümseyerek yanıtsız bıraktı.

Hadise’nin Kaan Yıldırım’ın evine girmesinden yaklaşık bir saat sonra aynı araçla Bebek’e gelen kız kardeşi Derya Açıkgöz, ablası adına banka işlerini halletti. Maskesiz olan ve hızlı adımlarla çıkış yapan Açıkgöz de soruları yanıtsız bıraktı.

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