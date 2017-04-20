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Hadise giyimini eleştirenlere savaş açtı!

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Hadise giyimini eleştirenlere savaş açtı!
Cemil İpekçi ve Cengiz Abazoğlu tarafından giyim tarzıyla ilgili sert eleştiriler alan Hadise, bu kez açtı ağzını yumdu gözünü.

 kardeşi Derya Açıkgöz’ün tasarımlarını giyen Hadise, vücuduna göre giyinmediğini söyleyen isimleri, art niyetli olmakla suçladı.

Kendi bedenini tanıdığını ve ona göre kombinler yaptığını söyleyerek bu sözleri dikkate almayan Hadise, eleştiri kaliteli olmadığı sürece onu kabul etmeyeceğini ve bu yüzden eleştirilerinin altında başka şeyler aradığını söyledi.

Hadise ardından şunları söyledi: "Kadın sanatçılar olarak modacılara karşı kendimizi ezdirmemeliyiz. Belki de onların kıyafetlerini giysem böyle eleştirmezler beni."

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