  • BIST 114.418
  • Altın 163,214
  • Dolar 3,8050
  • Euro 4,6533
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKATSK, tankları sınıra konuşlandırıyor!

Hadise Çıldırdı!

»
Hadise Çıldırdı!
Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip ceza almıştı. Konuyla ilgili yeni açıklamalar yapan Hadise sert konuştu.

Hadise, Murat Boz'la birlikte Osmaniye'de sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı yasaklanan klibi ile ilgili de konuştu. Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip RTÜK tarafından fazla müstehcen bulunmuş ve klibi yayınlayan kanallara ceza yağmıştı. Cezaların ardından Hadise'nin klibi Türk kanallarında yayınlanamamış ama Belçika'da klip 2. sıradan listelere girmişti. Hadise'ye magazin muhabirleri bu konuyu sordu. Oldukça sinirli olduğu gözlenen şarkıcı sitem dolu sözler sarf etti.  Hadise, "Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim" dedi. Şarkıcı kendisine destek veren sanatçı dostlarına da teşekkür etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tacizcisini İfşa Etti14 Ocak 2018 Pazar 09:51
  • "Hiç Öpüşmedim"14 Ocak 2018 Pazar 09:25
  • Senaryolarla Türkçe öğrendim14 Ocak 2018 Pazar 09:16
  • Öyle Pozlar Verdi ki...14 Ocak 2018 Pazar 09:00
  • Evlilik Teklifi Yağıyor!14 Ocak 2018 Pazar 08:54
  • Nefes Kesti!13 Ocak 2018 Cumartesi 12:27
  • Cem’le aynı pozu yine veririm13 Ocak 2018 Cumartesi 12:22
  • Yoga Prensesi13 Ocak 2018 Cumartesi 12:19
  • Rita'dan Seksi Pozlar13 Ocak 2018 Cumartesi 12:15
  • Kadınlığa Geçiş Dönemim13 Ocak 2018 Cumartesi 11:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim