Hadise Çıldırdı!

Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip ceza almıştı. Konuyla ilgili yeni açıklamalar yapan Hadise sert konuştu.

Hadise, Murat Boz'la birlikte Osmaniye'de sahne aldı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel şarkıcı yasaklanan klibi ile ilgili de konuştu. Hadise'nin "Sıfır Tolerans" şarkısına çektiği klip RTÜK tarafından fazla müstehcen bulunmuş ve klibi yayınlayan kanallara ceza yağmıştı. Cezaların ardından Hadise'nin klibi Türk kanallarında yayınlanamamış ama Belçika'da klip 2. sıradan listelere girmişti. Hadise'ye magazin muhabirleri bu konuyu sordu. Oldukça sinirli olduğu gözlenen şarkıcı sitem dolu sözler sarf etti. Hadise, "Müzik kanallarında klibim yayınlanmıyor. Klibime vurulan damgayı hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim" dedi. Şarkıcı kendisine destek veren sanatçı dostlarına da teşekkür etti.