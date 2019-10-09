Sunset’te dostlarıyla akşam yemeği yiyen Hadise, “Sahte takipçi nasıl satın alınır bilmiyorum. Hiç yapmadım. İçim rahat” dedi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre Demet Akalın’ın kendisi için sarf ettiği “Kocası da yok, milyoncukları da yok” sözleri karşısında sessiz kalmayı tercih eden Hadise, Harbiye konseriyle ilgili olarak “Öyle bir iz bırakmışız ki birileri dayanamamış, birileri kızmış, çekememiş bilemiyorum” dedi.
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HADİSE: "BİRİLERİ KIZMIŞ, ÇEKEMEMİŞ..."
Instagram hesabında 10 milyon olan takipçi sayısının sahte olduğu söylenen Hadise, konuşulanlara yanıt verdi.
Etiketler: hadise, demet akalın, koca, çekememezlik, hande yener, takipçi
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