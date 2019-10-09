  • BIST 101.811
  • Altın 282,352
  • Dolar 5,8193
  • Euro 6,3893
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİSTANBUL ARTÇILARLA SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

HADİSE: "BİRİLERİ KIZMIŞ, ÇEKEMEMİŞ..."

»
HADİSE: "BİRİLERİ KIZMIŞ, ÇEKEMEMİŞ..."
Instagram hesabında 10 milyon olan takipçi sayısının sahte olduğu söylenen Hadise, konuşulanlara yanıt verdi.

Sunset’te dostlarıyla akşam yemeği yiyen Hadise, “Sahte takipçi nasıl satın alınır bilmiyorum. Hiç yapmadım. İçim rahat” dedi. Akşam Gazetesi'nin haberine göre Demet Akalın’ın kendisi için sarf ettiği “Kocası da yok, milyoncukları da yok” sözleri karşısında sessiz kalmayı tercih eden Hadise, Harbiye konseriyle ilgili olarak “Öyle bir iz bırakmışız ki birileri dayanamamış, birileri kızmış, çekememiş bilemiyorum” dedi.

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FASHİON WEEK ISTANBUL BAŞLADI!09 Ekim 2019 Çarşamba 09:24
  • OTOPARK İÇİN 79 YILLIK OKULU YIKACAKLAR!09 Ekim 2019 Çarşamba 09:13
  • ESKİ BAKAN NİHAT ERGÜN AKP’DEN İSTİFA ETTİ!08 Ekim 2019 Salı 17:36
  • MELTEM MİRALOĞLU KENDİSİNDEN 48 YAŞ BÜYÜK SEVGİLİSİYLE EVLENDİ!08 Ekim 2019 Salı 17:26
  • TERÖRİSTLER İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI: MASAYI GÖSTERDİLER!08 Ekim 2019 Salı 17:11
  • İSTANBUL’UN OLASI BİR DEPREMDE EN KRİTİK İLÇESİ OLAN AVCILAR’A YENİ İMAR PLANI!08 Ekim 2019 Salı 17:00
  • CÜNEYT ARKIN’DAN AMERİKA’YA SERT TEPKİ!08 Ekim 2019 Salı 16:47
  • AKP’Lİ ESKİ VEKİLİN OĞLU LÜKS SİTEDE VURULDU!08 Ekim 2019 Salı 16:38
  • AHU TUĞBA: KENAN EVREN BENİ DUDAKLARIMDAN ÖPTÜ!08 Ekim 2019 Salı 14:28
  • CEM YILMAZ'DAN SPOR HOCASINA UZAYLI ROLÜ!08 Ekim 2019 Salı 13:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim