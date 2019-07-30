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HADİSE BAŞINA DERT ALDI

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HADİSE BAŞINA DERT ALDI
Reynmen'in milyonlarca izlenme alan Ela şarkısıyla cesur bir dans sergileyerek herkesi şaşırtan Hadise'ye uyarı geldi.

 Reklam yüzü olduğu firma yetkilileri, Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans etmesinden bakın neden hoşlanmadı.
Son zamanlarda rap müzik ile beraber yaptığı danslarıyla adından söz ettiren Hadise'nin son dans videosu olay olmuştu. Reynmen'in yeni şarkısı Ela ile beraber cesur bir dans sergileyen Hadise hem herkesi şaşırtmış hem de eleştirilerin hedefi olmuştu. Hadise, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı cesur dansının altına "Alsam mı bir dal dudaklarından" notunu düşmüş ve kısa sürede 1 milyon izlenen Hadise'nin mini klibi son olarak 6 milyonu bulmuştu.Hatta Hadise, bu dans videosu ile sosyal medyada büyük yankı uyandırmış, Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girerek TT olmuştu.Bir içecek firmasının yüzü olan Hadise'nin Reynmen'in Ela şarkısıyla dans etmesi ise firma yetkililerinin hoşuna gitmedi.

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