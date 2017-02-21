Hadise aşkını itiraf etti!

Adı geçtiğimiz yılın sonlarında Hakan Sabancı'yla aşk dedikodularına karışan Hadise'den ilan-ı aşk. Hadise, geçtiğimiz gece katıldığı Hakan Sabancı’nın yaş gününde sosyetik playboy için DJ kabinine geçip Tarkan’ın şarkısını çaldı.

Takvim'de yer alan habere göre Aralık 2016'da Sabancı'yla Karaköy'deki bir gece kulübünde eğlenen ünlü şarkıcının kendisini VIP minibüsüyle evine bırakan genç iş adamıyla 1 aydır aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Güzel şarkıcı, gecenin ardından bu aşkla ilgili de belirsiz konuşmuştu. Önceki akşam 26. yaş gününü Kandilli'deki villasında düzenlenen partide kutlayan Hakan Sabancı'yı Hadise de yalnız bırakmadı.

32 yaşındaki seksi popçu, sosyetik playboyun doğum gününde DJ kabinine geçti.

Sabancı için Tarkan'ın 'Ölürüm Sana' şarkısını çalan ünlü şarkıcı, parçaya iş adamının gözlerine bakarak eşlik etti.

Bununla da kalmayan Hadise, 'Nerdesin Aşkım?' parçasını da sosyetik playboy için çaldı...