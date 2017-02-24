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Hadise 3 saat Hakan Sabancı'yı bekledi!

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Hadise 3 saat Hakan Sabancı'yı bekledi!
Hadise bir mekanda 3 saat Hakan Sabancı'yı bekledi ama Sabancı kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince gelmedi.

Hakan Sabancı ile adının aşk dedikodularına karıştığı popçu Hadise önceki akşam Karaköy’deki bir gecce kulübünde buluşacaktıHadise kardeşi Derya ile gittiği kulüpte 3 saat Hakan Sabancı’yı bekledi. Sabancı kapıda habercilerin olduğunu öğrenince gelmekten son anda vazgeçti.  Hadise de menajeri Haluk ve kardeşinin yardımıyla kulüpten çıktı.Bu kadar korunup gizlenmesine, yüzünü kapüşonla sımsıkı kapatmasına kimse anlam veremedi. 

HADİSE'DEN HAKAN SABANCI'YA

Hadise son olarak , Hakan Sabancı'nın Kanlıca'daki yalısında düzenlenen partiye katılmıştı. Dj kabinine giren Hadise, Sabancı için Ölürüm Sana şarkısını çalmıştı. Aralık 2016'da Hakan Sabancı'yla Karaköy'deki bir gece kulübünde eğlenen şarkıcı Hadise kendisini VIP minibüsüyle evine bırakan Hakan Sabancı'yla 1 aydır aşk yaşadığı iddia edilmişti.Güzel şarkıcı, geccenin ardından aşk dedikodularını yalanlamış, birlikte olmadıklarını söylemişti. 

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