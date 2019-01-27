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Haddinizi bilin! Terbiyesizleşmeyin

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Haddinizi bilin! Terbiyesizleşmeyin
Hazal Kaya, usta sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümünü kendisine hayranlarının hatırlattığı yönündeki haberlere sert tepki gösterdi.

Oyuncu Hazal Kaya, usta sanatçı Ayşen Gruda'nın ölümünü kendisine hayranlarının hatırlattığı yönündeki haberlere "Haddinizi aşmayın, terbiyesizleşmeyin " diyerek  tepki gösterdi. 

Bazı internet sitelerinde yer alan haberlere, Twitter hesabından tepki gösteren Kaya,

“Kimsenin hatırlatmasıyla, verdiği tepkiyle paylaşım yapacak biri değilim ki bu bir ustaya veda mesajı. Hayatımı sosyal medyada yaşamıyorum. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Benden kendinize hele ki bu tarz bir içerikle haber çıkaramazsınız. Haddinizi aşmayın, terbiyesizleşmeyin...” dedi.

Hazal Kaya,  'Bizim Hikaye' dizisinde birlikte oynadığı Ayşen Gruda'nın ölümünün ardından Instagram hesabından rol aldıkları diziden bir fotoğraf paylaşarak

"Çok güldük birlikte, çok eğlendik, çok dertleştik, çok anladık birbirimizi öyle ki birbirimizin derdini dert edindik... Çok şey öğrendim ondan, azıcık zamanda... Çok şanslı hissediyorum kendimi. İşine ve kendine duyduğu saygı, hayat enerjisi, kararlılığı, zekası, bilgi birikimi, duygusal derinliği ömrüm boyunca ilham olacak bana... Seni çok seviyorum Ayşen abla...hoşça kal..." yazmıştı.

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