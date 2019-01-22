Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında söylediği sözler nedeniyle 24 Aralık 2018’de gözaltına alınıp ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından yaşadıklarını kitaplaştırdı.
Yargılama süreci devam ederken basılan kitap Müjdat Gezen’in yargılanmasına neden olan konuşmasını atıfla “Haddini Bil!” ismini taşıyor.
Kırmızı Kedi Yayınları’nın, kitaba ilişkin Twitter paylaşımında “Müjdat Gezen, 58 yıllık arkadaşım dediği Metin Akpınar ile birlikte uğradıkları yargı işkencesiyle ilgili görüşlerini sıcağı sıcağına okurlarıyla paylaşıyor” ifadeleri kullanıldı.