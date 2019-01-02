Hackerler o bigilere ulaştı..

Dünya'yı yerinden sarsan ikiz kuleler saldırısı bir çok kez gündeme geldi. saldırıya ilişkin onlara iddia atıldı.Ama kesin olarak hala bir sonuç alınamadı. Saldırıyı bu kez hackerler gündeme getirdi.

Komplo teorilerinin fitilini tekrar ateşleyecek yeni bir duyuru yapıldı.

Daha önce ünlü bir film-dizi yapımcılığı şirketini hackleyen grup, Twitter hesabından bu duyuruyu paylaştı.Duyuru adeta tehdit niteliğinde.Bilgisayar korsanı grubu The Dark Overlord, Bitcoin ödemesi almadıkları taktirde 11 Eylül saldırıları ile ilgili gizli hükümet belgelerini kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.Yapılan paylaşımda, ABD Federal Havacılık Kurulu, FBI, Ulaştırma Güvenlik İdaresi, Adalet Bakanlığı ve diğer hükümet kuruluşlarından edinilen çok gizli bilgileri paylaşılacağı belirtildi.Grup ellerinde 18 bin kadar belge bulunduğunu öne sürdü.Adının bahsi geçen belgelerde olduğunu düşünen kişilerin, isimlerini sildirmek için belli bir oranda Bitcoin ödemesi yapması istendi.

The Dark Overlord geçtiğimiz nisan ayında ABD'li sigorta şirketi Hiscox'un veritabanını hacklemiş ve 1500 ticari işletmenin bilgilerinin hacker grubunun eline geçtiği duyurulmuştu.Bilgi hırsızlığı yapan grup, ele geçirdikleri belgeleri belli bir ücret karşılığında ortadan kaldırmayı teklif ediyor.

11 Eylül saldırıları sebebiyle 2996 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırılar 10 milyar dolarlık hasara yol açmıştı.ABD genelinde gerçekleşen 4 saldırıyı terör örgütü El-Kaide üstlenmişti.

Dönemin ABD Başkanı Geroge Bush, saldırılardan bir süre sonra önce Afganistan'a ve ardından Irak'a askeri operasyon başlatmıştı.Saldırının ardından batılı ülkelerde Müslümanlar'a karşı işlenen nefret suçlarında ciddi oranda artış yaşanmıştı.