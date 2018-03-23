HACİZ ŞOKU!

Hadise'nin Bodrum'da açtığı plajın mülk sahibine 1 milyon 900 TL borçlu olduğu iddia edildi. Konuşulanlara göre parasını alamayan mülk sahibi konuyu yargıya taşıdı.

Hadise'ye haciz şoku!Hadise'nin Bodrum'da açtığı plajın mülk sahibine 1 milyon 900 TL borçlu olduğu iddia edildi. Konuşulanlara göre parasını alamayan mülk sahibi konuyu yargıya taşıdı.Dedikodu - 23.03.2018 12:06Ünlü popçu Hadise önceki yıl Bodrum'da ablası Hülya Açıkgöz'ün işletmeciliğini üstlendiği bir plaj açmıştı. Burada yaz boyu konserler veren Hadise'yle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Star TV'de yayınlanan magazin programı Duymayan Kalmasın'da Hadise ve kardeşlerinin plajın mülk sahibine 1 milyon 900 TL borçlandığı ve bu borcu ödemedikleri ortaya çıktı.