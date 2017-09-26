Bu beraberliği 4 gün önce Instagram paylaşımıyla ilan eden Sabancı, önceki gün de Kayı ile Bebek’teydi. Yemek yedikleri kafeden çıkışta ilk kez birlikte görüntü veren çift, soruları yanıtsız bıraktı.
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Hacı Sabancı -Zeynep Nazlı Kayı aşkının ilk fotoğrafı
Özge Ulusoy’la 6 yıllık ilişkisi 5 ay kadar önce noktalanan Hacı Sabancı, yeni aşkı Zeynep Nazlı Kayı’da buldu.
Etiketler: Hacı Sabancı, Özge Ulusoy, Zeynep Nazlı Kayı, magazin haberleri, haberler
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