Hacı Sabancı -Zeynep Nazlı Kayı aşkının ilk fotoğrafı

Özge Ulusoy’la 6 yıllık ilişkisi 5 ay kadar önce noktalanan Hacı Sabancı, yeni aşkı Zeynep Nazlı Kayı’da buldu.

Bu beraberliği 4 gün önce Instagram paylaşımıyla ilan eden Sabancı, önceki gün de Kayı ile Bebek’teydi. Yemek yedikleri kafeden çıkışta ilk kez birlikte görüntü veren çift, soruları yanıtsız bıraktı.