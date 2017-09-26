  • BIST 103.929
  • Altın 147,546
  • Dolar 3,5490
  • Euro 4,1819
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA2017-2018 AÖF kayıt yenileme başladı | Açık Öğretim Fakültesi

Habur'daki TSK'nın tatbikat alanına Irak askerleri geldi

»
Habur'daki TSK'nın tatbikat alanına Irak askerleri geldi
IRAK'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasında 18 Eylül'de başlatılan askeri tatbikat devam ederken, tatbikata katılmak için dün gece ask

Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin yaptığı referanduma mesaj niteliği taşıyan TSK'nın Irak sınırındaki askeri tatbikatı sürüyor. Türkiye'nin Irak'a açılan sınır kapısı olan Habur sınır kapısındaki TIR parkının karşasında 18 Eylül'de başlatılan ve tank, zırhlı personel taşıyıcı, hava savunma sistemlerini taşıyan askeri araçların katıldığı tatbikatın bugün misafirleri vardı. Irak'tan dün gece Türkiye'ye askeri uçakla gelen ve Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na inen yaklaşık 30 Irak askeri buradan araçlarla Silopi ilçesine getirildi. Sabah saatlerinde ise Irak askerleri camları siyah iki midübüs ile tatbikat alanına getirildi. Araçtan inen Irak askerleri tatbikat alanındaki bir çadıra geçerek burada kendilerine tatbikat ile ilgili bilgi verildi.

28. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Karamahmut'un yönettiği tatbikatta, çadırdaki eğitimden çıkan Irak askerleri, Türk askerleriyle birlikte ellerinde Türk ve Irak bayraklarıyla zırhlı personel taşıyıcılara bindi. Araçların üzerinde Türk ve Irak bayrakları olduğu görülürken, askerler tank ve zırhlı araçlarla manevra eğitimi yaptı.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yunan adalarına ticari yat seferleri yasaklandı26 Eylül 2017 Salı 22:25
  • Habur'daki TSK'nın tatbikat alanına Irak askerleri geldi26 Eylül 2017 Salı 22:23
  • Erdoğan’dan Almanya’ya: Şimdi hükümet kuramayacaklar, göreceksiniz26 Eylül 2017 Salı 22:21
  • 'Sınırlarımızın değişmesine asla izin vermeyeceğiz'26 Eylül 2017 Salı 22:18
  • Referandumdan sonra Barzani'den ilk açıklama26 Eylül 2017 Salı 22:14
  • BM'den Kerkük uyarısı26 Eylül 2017 Salı 10:19
  • Denizde can pazarı26 Eylül 2017 Salı 10:18
  • 2017-2018 AÖF kayıt yenileme başladı | Açık Öğretim Fakültesi26 Eylül 2017 Salı 10:15
  • Piyasalar Yellen'ın konuşmasını bekliyor26 Eylül 2017 Salı 10:13
  • Kahramanmaraş'ta mahalleyi pireler istila etti26 Eylül 2017 Salı 10:11
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim