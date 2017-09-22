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Habur'daki tatbikatta 4. gün!

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Habur'daki tatbikatta 4. gün!
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki bölge boyunca başlattığı tatbikat, 4'üncü gününe girdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Habur Sınır Kapısı'na 2 kilometre uzaklıktaki TIR Parkı karşısındaki boş arazide yaptığı askeri tatbikat 4'üncü gününde devam ederken, tatbikata katılan tanklar bugün hızlı manevra yaptı. Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği profesyonel askerlerden oluşan ani müdahale mangası sağlıyor. Sabit ya da yarı sabit tesislerin kurulduğu tatbikat alanındaki askeri varlığın geçici mi yoksa, kalıcı olacağı yarın yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra belirlenecek.

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