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Habur’daki tatbikatın ortak dili: İngilizce

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Habur’daki tatbikatın ortak dili: İngilizce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Eylül günü Şırnak'ın Silopi İlçesi'ndeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı ve son 3 gündür Irak askerlerinin katıldığı tatbikat devam ediyor. Tatbikatta Türk ve Irak askerleri, birbirleriyle İngilizce konuşarak ilet

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında yapılan askeri tatbikatta 11'inci gün geride kaldı. Türk askerlerinin sürdürdü tatbikata 3 gün önce de Irak ordusuna bağlı askerler de katıldı. Bugün yapılan tatbikatta askerler mısır tarlalarının yanındaki boş sahada zırhlı araçlar ile faaliyetlerini sürdürdü.

28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut'un emir komutasında yürütülen tatbikatta Irak askerlerinin anlayabilmeleri için komutlar İngilizce veriliyor. Irak askerlerinin siyah kamuflajlarını çıkardığı ve araziye uygun renkte kıyafet giydikleri görülürken, bugün arazide engel aşma, geçit aşma eğitimleri yapıldı. Birlikte hareket eden Türk ve Irak askerleri belirlenen hakim tepelerde operasyon yaptı. Sis bombaları ve tanklar eşliğinde hareket eden askerler belirlenen mevzileri ele geçirdikten sonra geri dönmesiyle tatbikatın bugünkü faaliyeti tamamlandı.

Sınır bölgesinde askeri tatbikatlar sürerken, Türkiye'nin IKBY'ya yapacağı yaptırımlar kapsamında kapatılması tartışılan Habur Sınır Kapısı'nda ise girişi çıkışların sürdüğü görüldü.
 

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