Dün seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında bugün zırhlı araçlar ve tanklar birlikte çeşitli manevraler yaptıkları görüldü.
Habur Sınır Kapısı'na yakınlarındaki TIR Parkı sahası karşısında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan tatbikat bugün 7'nci gününe girdi. Tatbikat kapsamında yaklaşık 20 tank manevra eğitimi ve ileri hücum tatbikatında bulundu. Mermilerin kullanılmadığı tatbikatta engebeli arazi şartlarında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcılar birlikte seri ve hızlı manevralar yaptı. Yaklaşık 100 metre uzaklıkta kat eden tanklar sırası ile aynı taarruzu hareketini gerçekleştirdi. İlk pozisyonuna dönen tankların kendi etraflarında dönerek çıkardıkları toz ile kamufle olma eğitimi aldıkları görüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden dün yapılan açıklamaya göre, seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında tanklar ve zırhlı personel taşıyıcıların 4-5'erli gruplar halinde arazideki harekat tatbikatı devam ederken, yerleşme ve mevzileşmeden sonra tank ve zırhlı personel taşıyıcıların manevra hareketlerinin son günlerde artığı gözlendi.
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Habur'da son durum!
Dün seviyesi yükseltilen tatbikat kapsamında bugün zırhlı araçlar ve tanklar birlikte çeşitli manevraler yaptıkları görüldü.
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