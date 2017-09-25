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Habur'da bugün...

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Habur'da bugün...
IRAK Bölgesel Kürt Yönetimi'nin aldığı karar ile Kuzey Irak'ta yaşayanlar bugün sandık başına gidip bağımsızlık referandumu için oy kullanırken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak sınırındaki askeri tatbikatı da sürüyor.

Habur Sınır Kapısı'na 2 kilometre uzaklıktaki TIR parkının karşısında geçen 18 Eylül'den beri devam eden tatbikat alanında bugün, geçmiş günlere göre sesizlik hakim olurken, askeri araçların rutin bakımlarının yapıldığı gözlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şırnak'ın Silopi ile Habur Sınır Kapısı arasında geçen 18 Eylül'de başlattığı askeri tatbikat sürüyor. Son iki gündür tank ve zırhlı personel taşıyıcıların arazide seri manevralarına sahne olan tatbikat alanında, bugün sesizliğin hakim olduğu gözlendi. Ani müdahale mangası tarafından güvenliği alının tatbikat alanında, bugün askerlerin tank ve zırhlı araçların çevresinde toplanarak rutin bakım ve eğitim yaptıkları görüldü. Bir haftanın geride kaldığı tatbikatta güvenlik önlemleri de artırıldı.

Tatbikat alanında rutin hazırlıklar yapılırken, Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklaması ile birlikte merkezi Irak hükümetinden tatbikata subay ve uzman düzeyinde katılımın da olması bekleniyor.

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