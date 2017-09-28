IKBY'nin bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından Türkiye'den çeşitli yaptırımlar alınmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde bulunan ve Kuzey Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın kapatılacağı tartışılırken, gözler 2013 yılında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın gündeme geterdiği Silopi Ovaköy ve Aktepe'de 2 yeni sınır kapısının açılmasına çevrildi. Geçen 4 yıl zarfında gündeme gelen ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada olan Ovaköy'de her hangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. 5 haneli olan ve kimsenin yaşamadığı Ovaköy Köyde giriş çıkışlar askerler tarafından kontrol ediliyor.
Habur Sınır Kapası'na 15 kilometre uzaklıkta bulanan Övaköy Köyü Kuzey Irak’taki Hayırsız Dağları’nın karşısında yer alıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Habur Sınır Kapısı’na alternatif kapı olarak Ovaköy köyünde kapı açılması yönünde açıklaması ile Ovaköy köyü tekrar gündeme gelmiş oldu.
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Habur’a alternatif sınır kapısı
IKBY'nin bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından Türkiye'den çeşitli yaptırımlar alınmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde bulunan ve Kuzey Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın kapatılacağı tartışılırken, gözler 2013 yılında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın gündeme geterdiği Silopi Ovaköy ve Aktepe'de 2 yeni sınır kapısının açılmasına çevrildi. Geçen 4 yıl zarfında gündeme gelen ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada olan Ovaköy'de her hangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. 5 haneli olan ve kimsenin yaşamadığı Ovaköy Köyde giriş çıkışlar askerler tarafından kontrol ediliyor.
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