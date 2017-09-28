  • BIST 101.218
  • Altın 147,541
  • Dolar 3,5676
  • Euro 4,1930
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKA2017-2018 AÖF kayıt yenileme başladı | Açık Öğretim Fakültesi

Habur’a alternatif sınır kapısı

»
Habur’a alternatif sınır kapısı
IRAK'taki Bölgesel Kürt Yönetimi'nin bağımsızlık referandumu kararı alması üzerine Kuzey Irak yönetimine karşı Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması gündeme gelmesi üzerine Habur’a alternatif olarak Şırnak’ın Silopi İlçesi Ovaköy Köyü'nde kapı açılması planl

IKBY'nin bağımsızlık referandumu gerçekleştirmesinin ardından Türkiye'den çeşitli yaptırımlar alınmasıyla ilgili yapılan tartışmalarda, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde bulunan ve Kuzey Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nın kapatılacağı tartışılırken,  gözler 2013 yılında dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın gündeme geterdiği Silopi Ovaköy ve Aktepe'de 2 yeni sınır kapısının açılmasına çevrildi. Geçen 4 yıl zarfında  gündeme gelen ve Türkiye-Irak-Suriye sınırlarının kesiştiği noktada olan Ovaköy'de her hangi bir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. 5 haneli olan ve kimsenin yaşamadığı Ovaköy Köyde giriş çıkışlar askerler tarafından kontrol ediliyor.

Habur Sınır Kapası'na 15 kilometre uzaklıkta bulanan Övaköy Köyü Kuzey Irak’taki Hayırsız Dağları’nın karşısında yer alıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin Habur Sınır Kapısı’na alternatif kapı olarak Ovaköy köyünde kapı açılması yönünde açıklaması ile Ovaköy köyü tekrar gündeme gelmiş oldu. 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İstanbul'u sağanak vurdu28 Eylül 2017 Perşembe 08:37
  • 'Bahçeli'nin kaygıları ile bizim kaygılarımız....'28 Eylül 2017 Perşembe 08:34
  • Akşener resmen duyurdu28 Eylül 2017 Perşembe 08:28
  • Ağaca asılıp, ölüme terk edilmiş halde bulundu!27 Eylül 2017 Çarşamba 10:25
  • Irak Türkmen Cephesi: 15 yıldır bağırdık, çağırdık27 Eylül 2017 Çarşamba 10:20
  • Yine maganda kurşunu!.. Biri hamile iki kadın yaralı!27 Eylül 2017 Çarşamba 10:15
  • Ukrayna'da patlama şoku! On binlerce kişi tahliye ediliyor...27 Eylül 2017 Çarşamba 10:09
  • O fotoğrafları çeken muhabir hakkında flaş karar27 Eylül 2017 Çarşamba 10:04
  • 4 trilyon dolarlık vana Türkiye'de27 Eylül 2017 Çarşamba 09:57
  • Ümraniye'de dehşet anları kamerada27 Eylül 2017 Çarşamba 09:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim