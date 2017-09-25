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Habur Sınır Kapısı'nda giriş çıkışlar sürüyor

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Habur Sınır Kapısı'nda giriş çıkışlar sürüyor
KUZEY Irak'ta Bölgesel Kürt Yönetimi'nin aldığı kararla bugün bağımsızlık referandumu yapılırken, Türkiye'nin Irak'a açılan Habur Sınır Kapısı'nda, giriş- çıkışlar normal seyrinde devam etti.

Türkiye'den Irak'a geçmiş günlere göre geçiş yapan araç sayısı, bugün o bölgedeki işyerlerinin kapalı olması nedeniyle azalırken, Türkiye'ye girişlerde ise bir sıkıntı yaşanmadığı belirtildi.

Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkenin karşı çıkmasına rağmen Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 7 Haziran'da aldığı bağımsızlık referandumunu yapma kararını bugün uygularken, gözlerin çevrildiği Habur Sınır Kapısı'nda ise giriş-çıkışların devam ettiği belirtildi. Habur Sınır Kapısı çevresinde türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçen 18 Eylül'de başlattığı askeri tatbikat sürürken, diğer yandan ise sınır kapısından Irak'a giriş çıkışlar bugün de bir sorun yaşanmadan devam etti.

Sınır kapısında referandumdan dolayı geçmiş günlere nazaran yoğunlun yaşanmazken, Irak'ta işyerlerinin kapalı olması nedeniyle şoförlerin geçiş yapmak istemediği öğrenildi. Habur Sınır Kapısı yetkileleri, giriş- çıkışlarda şu anda her hangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve normal sürecin devam ettiğini söyledi. 

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND)'nin Habur temsilcisi Murat Tatar, Habur Sınır Kapısı'nın kapandığına ilişkin iddiaları yalanlayarak, İbrahim Halil Gümrüğü yetkilisi Fersed Ali ile görüştüğünü her hangi bir sıkıntının olmadığını söyledi. Tatar, sınır kapısında günlük rutin giriş çıkışların devam ettiğini belirterek, "Kuzey Irak tarafındaki sınır kapısın da görev yapan bir çok yetkiliyle görüştüm. Habur Mülki idare Amiri de kapıda her hangi bir sorun olmadığını giriş çıkışların şuan da da devam ettiğini söyledi" dedi.

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