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Habertürk'te tazminat isyanı!

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Habertürk'te tazminat isyanı!
Habertürk'ten 5 Temmuz’da topluca işten çıkartılan gazetecilerin 22 gündür tazminatlarını alamadığı iddia edildi.

Medyaradar’ın haberine göre personele çıkış tebliği imzalatılırken, ortalama alacakları tazminat rakamlarını söylemeleri dışında işten çıkarılanların 22 gündür tazminat akibetleri belli olmadığı belirtildi.

Çıkarılan gazetecilerin tazminatlarını hangi tarihte alacakları ve ne kadar olacağı konusunda İnsan Kaynakları departmanından hem bilgi almayı, hem de artık çağırılmayı bekledildiği kaydedildi. 

Ciner Medya Grubu yönetimine seslenen çalışanlar, “Zaten işten çıkarılarak mağdur edildik bari tazminatımızı zaman geçmeden tamamını verin de mağdur olmayalım. Nasıl geçineceğiz. Tazminatlarımız da çok yüksek tutmuyor. Lütfen taksitle vermeyin” diyor.

İnsan Kaynakları imzalattığı çıkış tebliğinde 5953 sayılı yasaya göre çalışanlara tazminatı 4 taksitle ödeyeceğini bildirmişti.

 

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