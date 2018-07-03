Habertürk'te Neler Oluyor?

Habertürk gazetesinin sürpriz bir kararla kapatılacağının duyurulmasının ardından Ciner Medya'dan bu kez de ayrılık haberi geldi.

"Gücü Özgürlüğünde" sloganı ile yaklaşık 10 yıldır okurları ile buluşan Habertürk gazetesinin sürpriz bir kararla kapatılacağı duyurulmuştu. Gazete cuma günü son kez okurları ile buluşacak.

Gündemi sarsan bu haberin ardından bir bomba haber daha geldi. Serdar Akinan'ın Habertürk'le yolları ayrıldı.

Gazeteci Serdar Akinan, sürpriz bir kararla geçtiğimiz Mayıs ayında Habertürk TV’ye danışman olarak getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhalif kimliğiyle bilinen Akinan, 15 Temmuz’un ardından Erdoğan’ı destekler nitelikte açıklamalar yaparak gündeme gelmiş,o dönem bazı kesimler tarafından ‘yandaşlaşma’ ile suçlanmıştı.

SERDAR AKİNAN KİMDİR?

Serdar Akinan, 1968 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Tatar kökenlidir. 1987 yılında Milliyet Gazetesi‘nde gece servisinde muhabir olarak gazeteciliğe başladı. 1992 yılında Televizyon muhabirliğine adım atarak televizyonculuğa başladı. Mehmet Ali Birand ve ekibinin hazırladığı haber programı 32. Gün'de çalıştı. 1992 yılında görüntülü haber dalında iki ayrı birincilik ödülü aldı.

Daha sonra ABD‘ye gitti. ABD’de haber kanalı kurduktan sonra Türkiye’ye döndüğünde ilk olarak Number One TV‘nin başında görev aldı. Haber kanalları CNN Türk, NTV ve Habertürk‘ün kuruluş kadrosunda bulundu.

SKY Türk adlı haber kanalında Genel Yayın Yönetmenliği yaptı. Skytürk adlı T.V. kanalında, 2007–2008 yılları arasında Nihat Genç ile beraber Ne Var Ne Yok adlı söyleşi programı sundu.

“Aynı Allah’ın Evlatları Değiliz” adlı köşe yazı dizisini yazdı. Serdar Akinan, aynı zamanda Akşam gazetesinde köşe yazarıydı. İşten çıkarıldıktan sonra Vagus.tv adında bir haber portalı olan internet sitesi açtı.

Son olarak kardeşi Serhat Akinan ile beraber Büyükada’da “Akasya” adında bir restoran açtı.